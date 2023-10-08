Iğdır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 10 kişi hafif yaralandı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 06:56

Güncelleme: 08.10.2023 - 06:58

Feci kaza, dün öğleden sonra Kars- Iğdır kara yolu Yaycı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğrencileri taşıyan Serkan Abakay idaresindeki araca, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan devrilen öğrenci servisindeki 8 öğrenci ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 10 kişi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kars- Iğdır kara yolu, hasarlı araçların yoldan çekilmesiyle açıldı.