Iğdır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 10 kişi hafif yaralandı
Iğdır’da otomobil, öğrencileri taşıyan servise çarptı. Kazada 8’i öğrenci 10 kişi hafif yaralandı.
Feci kaza, dün öğleden sonra Kars- Iğdır kara yolu Yaycı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğrencileri taşıyan Serkan Abakay idaresindeki araca, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan devrilen öğrenci servisindeki 8 öğrenci ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 10 kişi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kars- Iğdır kara yolu, hasarlı araçların yoldan çekilmesiyle açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye kötü haber...
- İsrail'de ölü ve yaralı sayısı arttı
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- Atatürk'ü anmayan Diyanet'e sert gönderme!
- 49 isim liste dışı kaldı!
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- 'Teröre karşı omuz omuza'
- Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama!
- İsrailli komutan esir alındı
- Fenerbahçe'nin rakibinde istifa depremi!