Mersin’de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 6 şüpheli tutuklandı

Mersin’de ağlarına düşürdükleri kişileri sazan sarmalı ve cinsel içerikli şantaj yöntemlerini de kullanarak dolandırdıkları belirlenen ve aralarında kendilerini polis ve avukat olarak tanıtan kişilerin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 6’sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 6 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:46

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çeşitli yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, A.G., A.Y., M.E.K., D.K., A.S., S.A. ve İ.T. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanılan 21 cep telefonu, çok miktarda uyuşturucu hap, 11 bin lira, başkalarına ait banka kartları, 6 adet açık telefon hattı diye tabir edilen sim kart, sahte polis kimliği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, sazan sarmalı yöntemi başta olmak üzere, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtma, cinsel içerikli şantaj, sahte polis kimliği ile araç satma, ele geçirdikleri e-devlet şifreleri üzerinden sahte ilan verme gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K, ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 kişi tutuklandı.


Etiketler: #dolandırıcılık #Mersin

İlgili Haberler

Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiası: 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiası: 2 şüpheli tutuklandı
Dolandırıcıların akıl almaz sahte İncil ve Tevrat oyunu!

Dolandırıcıların akıl almaz sahte İncil ve Tevrat oyunu!
Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında ara karar!

Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında ara karar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler