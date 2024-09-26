Mersin’de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 6 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:46

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:46

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çeşitli yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, A.G., A.Y., M.E.K., D.K., A.S., S.A. ve İ.T. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanılan 21 cep telefonu, çok miktarda uyuşturucu hap, 11 bin lira, başkalarına ait banka kartları, 6 adet açık telefon hattı diye tabir edilen sim kart, sahte polis kimliği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, sazan sarmalı yöntemi başta olmak üzere, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtma, cinsel içerikli şantaj, sahte polis kimliği ile araç satma, ele geçirdikleri e-devlet şifreleri üzerinden sahte ilan verme gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K, ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 kişi tutuklandı.