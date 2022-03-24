İHA: Cezaevinde isyan çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesindeki kapalı cezaevinde mahkumlar isyan çıkarttı. Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası çıkan isyan nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinde isyan çıktı.
Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası isyan çıkaran mahkumlar, bir koğuşun kapısını kapattı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, mahkumlara konuşup isyanı sonlandırmalarını istedi.
Olay çıktığını duyan mahkumların yakınları da cezaevi önünde toplanarak gerginlik çıkardı.
Kalabalığın arasına giren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, içerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyerek kalabalıktan dağılmalarını istedi. Mahkum yakınlarına seslendikten sonra açıklamada bulunan Vali Erin, olayın bir mahkuma verilen disiplin cezası nedeniyle yaşandığını ve kontrol atında olan olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığını belirtti.
Öte yandan aynı cezaevinde 2012 yılında çıkan isyanda koğuşlar ateşe verilmiş ve 13 mahkum hayatını kaybetmişti.
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