İHA Kameramanı Ahmet Demir'den yeni açıklama

20 Aralık 2021 Pazartesi, 10:30

Habertürk yazarı ve Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın dün ortaya çıkan videoda, Cuma günkü yayın sırasında ses kontrolü yapan İHA çalışanı Ahmet Demir'e tokat attığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi.

İHA KAMERAMANI CUMHURİYET'E KONUŞTU

İHA Kameramanı Ahmet Demir, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" ifadelerini kullanmıştı.

"GEL SANA BİR YEMEK ISMARLAYAYIM"

Bugün ise Sputnik’ten Ali Çağatay'la Seyir Hali programına konuk olan gazeteci Demir, Sarıkaya’nın kendisini Ankara’ya çağırdığını ve “Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım” dediğini açıkladı.

“Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım” diyen Demir, kendisine verilen destek dolayısıyla üzüntüsünün biraz da olsa hafiflediğini belirtti.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Yayın başladıktan çok kısa bir süre sonra Muharrem Beyin telefonu çekmedi. Bende tamamen yardımcı olmak için daha önceden ayarlamış olduğumuz telefonu ona vermeye çalıştım. Kameraman olan bir kişinin görevi bu değil. Yardım için onun yanına gidiyorum ve bana bunu yapıyor. Öyle büyük bir şoka uğradım ki ne yapacağımı çözemedim. Kameranın başına geçtim ve sadece yere baktım. Neden ona karşılık vereyim ki? Ona hiçbir şey yapmayarak ceza verdiğimi düşünüyorum. Fatma hanımın da şoka uğradığını düşünüyorum. O da yayın aksamasın diye devam etti.

Yayın bittikten sonra Muharrem Bey beni yanına çağırdı ve özür diledi. Bende "Yaşınıza hürmeten size bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum" dedim. Bunu söyledikten hemen sonra Fatma hanım kendi personellerine bağırmaya başladı. Eksiklerden bahsedip, "Neden bunları yerine getirmediniz" dedi. "Beni böyle bir adamla yan yana getirdiniz, yanımda durmadan hareketler yapan bir insanla yayın yapmamı istiyorsunuz" dedi. Sonrasında o hışımla orayı terk etti. Bana yapılan o hamleden dolayı bunu yaptığını düşünüyorum. Daha sonra beni Muharrem Bey arayıp Ankara'ya çağırdı ve "Gel sana bir yemek ısmarlayayım" dedi. Daha fazla saçmalamaması için telefonu kapattım. Ben görüntülerin yayınlanmasını istemiyordum. Ailem görsün istemedim. Nasıl olduysa bir şekilde birileri paylaşmış"

Öte yandan Ali Çağatay, görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili aldığı duyumu ise şöyle aktardı:

Bana gelen bilgiye göre görüntüler Mücahid Ören'e gidiyor ve kendisi izlemek istiyor. İzledikten sonra ise "Bunu yayınlayın, inceldiği yerden kopsun" diyor.