İhalelere uygun koşulda kredi sağlamak ‘doğal afet’ gibi sayıldı
AKP iktidarının salgın hastalık ya da doğal afet gibi durumlarda uygulanması gerekirken neredeyse bütün altyapı ihalelerinde kullanmayı tercih ettiği pazarlık usulüyle ihale yönteminde “kredi bulmak” da istisna kapsamında sayıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Kayseri YHT hattıyla ilgili ihaleyi TBMM gündemine taşıdı ve neden pazarlık usulüyle yapıldığını sordu. Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılı raporunda, bakanlığın pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ihalelerin rekabete aykırı olduğu tespiti yer aldığını anımsatan Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorularına yanıt istedi. Önergeyi yanıtlayan bakanlık, “yüksek hızlı tren hattı işinin uygun koşullarda kredi ile sağlanması gerekliliği nedeniyle ihalede pazarlık usulünün kullanıldığını” belirtti. Yanıtta; “Yüksek hızlı tren hattının altyapı, üstyapı, elektromekanik, telekomünikasyon, sinyalizasyon gibi özellik arz eden işleri içermesi ve işin yüksek miktardaki finansmanının uygun koşullarda kredi ile sağlanması gerekliliği nedeniyle; Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin ihalesi, 4734 sayılı kanunun 2l/b maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.
"HEPSİNDE KULLANILIYOR"
Bakanlığın yanıtını değerlendiren Akın, “İhale mevzuatını neredeyse 200 defa değiştiren iktidar, istisna olması gereken pazarlık usulünü artık esas yöntem haline getirdi. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda kullanılması gereken pazarlık yöntemi, artık neredeyse bütün altyapı ihalelerinde kullanılıyor” dedi. Bakanlığın yanıtıyla pazarlık usulüne yeni bir bahane bulunduğunu da söyleyen Akın, “Yani artık ‘uygun koşullarda kredi sağlanmasını’ bile doğal afet kapsamında sokmuş durumda” yorumunu yaptı.
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