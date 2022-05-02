İstisnalı ihaleye Bakan Karaismailoğlu'ndan anlamsız savunma

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:16

AKP, bugüne kadar herkesin katılmasını istemediği ihaleleri gerçekleştirdiği yöntem olan 21-b ihale yöntemini, hızlı tren hattı için de uyguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tartışmalı ifadelerle bu işlemi savunmaya çalıştı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ihalesini, açık ihale yöntemi yerine, savaş ve doğal afet hali gibi gerekçelerle yapılan 21-b davet usulü ihale yöntemiyle gerçekleştirdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bu işlemin gerekçesini sordu. Soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren hattı işinin uygun koşullarda kredi ile sağlanması gerekliliği nedeniyle bu ihale yönteminin seçildiğini açıkladı.

KAMUOYUNDAN GİZLİ TUTTULAR

CHP’li Ahmet Akın, AKP iktidarının son dönemde neredeyse bütün altyapı işlerinde istisna olması gereken ihale yöntemini kullanmaya başladığına dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun “vatandaşlarla ve TBMM ile dalga geçtiğini” söyleyen CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“İhale mevzuatını neredeyse 200 defa değiştiren iktidar, istisna olması gereken usulü, artık esas yöntem haline getirdi. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi, savaş hali gibi ani ve beklenmeyen durumlarda kullanılması gereken 21-b maddesinde düzenlenen pazarlık yöntemi artık neredeyse bütün altyapı ihalelerinde kullanılıyor. Son olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın, Yerköy-Kayseri YHT ihalesinde bu yöntemin kullanılmasının gerekçesi ise uygun koşullarda kredi sağlanması olarak açıklanıyor. Yani artık ‘uygun koşullarda kredi sağlanması’ bile doğal afet kapsamında. Son dönemde pazarlık usulüyle yapılan pek çok ihale rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle yargı tarafından iptal edilmeye başlandı. Sayıştay’ın da uygun koşullar oluşmadan kullanıldığına yönelik tespitleri var. İktidar ise kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizli bir şekilde bu yöntemi kullanmayı çok seviyor.”