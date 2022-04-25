İhaleyle satılmıştı: Köylüler nöbete başladı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:28

Muğla Ortaca’ya bağlı Fevziye Mahallesi’nde köylüler; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları 5 dönümlük alanın muhtarlık tarafından idare edilmesini talep etmişti.

Milli Emlak Şefliği, köylülerin talebine; “Bu bölgeler kırsal nitelikli yerleşim alanıdır, dolayısıyla sosyal donatı alanı olarak kullanılamaz” yanıtını vermişti. Köylüler, 7 Nisan 2022’de açılan ihale ile satılan alanda nöbet eylemi başlattı.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren, yazılı açıklama yaparak köylülere destek verdi. “Yıllardır akla gelmeyen, köylü istedikten sonra 5 dönümlük alanın apar topar ihaleyle satışa çıkarılması, ayrıca satışın tesadüfen duyulması akıllarda soru işaretleri bırakıyor” diyen Evren, şu görüşleri dile getirdi:

“Geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi (PM) üyemiz Sayın Gizem Sayar Özcan ve CHP Muğla Milletvekilimiz Sayın Süleyman Girgin ile mahalle sakinlerimizle görüşerek taleplerini dinledik. Birlikte hareket edeceğimizi, satışın durdurulması için mücadele edeceğimizi söyledik. Satışın iptali için dilekçeler hazırlandı ve itirazlar yapıldı. Milletvekillerimiz konunun takipçisi olmaya devam ediyorlar.

"GENCİ, YAŞLISI NÖBET TUTMAYA BAŞLADI"

AKP iktidarının rant uğruna talan ettirmeyeceği yer yoktur diye düşünüyorduk ancak köylümüzün 5 dönüm yerine göz dikeceği aklımızın ucundan geçmezdi. Köylümüzün 50 yıldır kullandığı, park yapalım dediği yere, bakanlığın olmaz demesi kabul edilebilir gibi değildir. Geldiğimiz noktada belirsiz bir bekleyiş halen devam etmekte. Köylümüz çoluk çocuk, genci, yaşlısı satışı düşünülen alanda ateş yakıp nöbet tutmaya başladı. Bizler de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu alanın köylümüzün elinden alınması kararından vazgeçilmeli, köylümüzün kullanabileceği şekilde devir ve tahsisi yapılmalıdır. Başta kaymakamlığımız ve valiliğimizin zaman geçirmeden konuya köylümüz lehine duyarlı yaklaşımlarını bekliyoruz.”