İhbarlar yağıyor

Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.05.2024 - 04:00

İddianamede, öğretmen F.Ş’nin “basit yaralama, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet’e konuşan N.T’nin avukatı Selen Göreci Palavar, iddianameyi yeterli bulmadıklarını ve itiraz edeceklerini belirterek “İddianame sanığın sarkıntılık boyutunda cinsel istismardan yargılanması yönünde hazırlandığı için itiraz ettik” dedi.

Sanığın bu olaydan önce de benzer istismar olaylarında bulunduğunu öne süren Palavar, “Sanığın adı daha önce de Bayraklı İmbatlı Ortaokulu’nda benzer istismar olaylarına karışmış. Bununla ilgili olarak o dönem okulun rehberlik öğretmenleri konu basına yansıyınca bize ulaştı. Savcılığa ve Milli Eğitim Bakanlığı’na konuyu ihbar etmişler. Ancak o dönem, tanık ve mağdur olan çocuklar korkmuş, aileler destek vermemiş ve dosya da ‘sarkıntılık boyutunda cinsel istismardan’ açıldığı için şikâyetin devamı gelmemiş. Sanık disiplin soruşturması geçirerek başka bir okula sevk edilmiş. Gittiği her okulda bu olayı yaşayan mağdur ve tanıklar var, hepsi bizlere ulaştı” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Dosyanın takipçisi olacaklarını belirten Palavar, “Bu sanıkla ilgili 50’nin üzerinde ihbar aldık. 22 yıldır bu meslekte binlerce çocuğu istismar etmiş birinin şimdiye kadar hiç yargılama geçirmemiş olmasını kabul edemiyoruz” diye konuştu.