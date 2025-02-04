İHD'nin eski başkanı Osman Süzen gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği Adıyaman eski Şube Başkanı Osman Süzen, terör örgütü üye olduğu iddiasıyla suçundan gözaltına alındı.

İHD'nin eski başkanı Osman Süzen gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:21

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde İHD Adıyaman eski Şube Başkanı ve Avukat Osman Süzen’in adresine 'şafak operasyonu' düzenlendi.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma" iddiasıyla adresine operasyon yapılan Osman Süzen, gözaltına alındı. Osman Süzen yapılan ev araması sonrası İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #İHD

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