İHD'nin eski başkanı Osman Süzen gözaltına alındı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:21

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:22

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde İHD Adıyaman eski Şube Başkanı ve Avukat Osman Süzen’in adresine 'şafak operasyonu' düzenlendi.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma" iddiasıyla adresine operasyon yapılan Osman Süzen, gözaltına alındı. Osman Süzen yapılan ev araması sonrası İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.