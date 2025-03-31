İhraç edilmişlerdi: Teğmen Ebru Eroğlu TSK'ya geri dönüş davası açtı

Yayınlanma: 31.03.2025 - 19:46

Güncelleme: 31.03.2025 - 19:47

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen ve TSK'den ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, teğmenler dava dilekçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen “ihraç” kararına yönelik yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Ankara İdare Mahkemesi’ne açılan davada kararın iptali istenirken teğmenlerin yaptıkları eylemde bir disiplinsizlik olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Mezuniyet töreninin ardından başlatılan soruşturma sonucu teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç ihraç edilmişti.

Bunun ardından teğmenlerden Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş TSK’ya geri dönüş davası açmıştı. Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu'nun da dava açması ile ihraç edilen tüm teğmenler TSK için geri dönüş davası açmış oldu.