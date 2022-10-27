'İkamet izni' vaadiyle dolandıran sahte komiser yakalandı
İstanbul'da sosyal medya hesaplarında üniformalı fotoğraf paylaşarak kendisini komiser yardımcısı gibi tanıtan M.D. isimli şüpheli, 'ikamet izni' alacağını vadederek yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı tespitiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli şüphelinin kendisini yabancı uyruklu kişilere komiser yardımcısı olarak tanıtıp, il göç idaresinden tanıdıkları olduğunu ve belli bir ücret karşılığında ikamet izni çıkarabileceğini vadederek dolandırıcılık yaptığını belirledi.
M.D.'yi bir süre izleyen polis, şüphelinin rütbeli üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığını böylelikle de güven kazandığını belirledi.
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