'İkamet izni' vaadiyle dolandıran sahte komiser yakalandı

İstanbul'da sosyal medya hesaplarında üniformalı fotoğraf paylaşarak kendisini komiser yardımcısı gibi tanıtan M.D. isimli şüpheli, 'ikamet izni' alacağını vadederek yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı tespitiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
27 Ekim 2022 Perşembe, 10:53
'İkamet izni' vaadiyle dolandıran sahte komiser yakalandı
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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli şüphelinin kendisini yabancı uyruklu kişilere komiser yardımcısı olarak tanıtıp, il göç idaresinden tanıdıkları olduğunu ve belli bir ücret karşılığında ikamet izni çıkarabileceğini vadederek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

M.D.'yi bir süre izleyen polis, şüphelinin rütbeli üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığını böylelikle de güven kazandığını belirledi.


İkamet izni sosyal medya dolandırıcılık

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