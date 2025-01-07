IKBY Başbakanı Barzani Ankara'da... Erdoğan ile bir araya geldiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

IKBY Başbakanı Barzani Ankara'da... Erdoğan ile bir araya geldiler!
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DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Barzani ziyaretinin gündem başlıklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, terörle mücadele başta olmak üzere birçok kritik başlığın görüşmede ele alınması bekleniyordu.


Etiketler: #BARZani #Erdoğan #Hakan Fidan #görüşme

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