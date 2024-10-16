Ankara'da kritik zirve: Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'la görüştü. Barzani, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geldi.

Ankara'da kritik zirve: Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:54

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret kapsamında bugün başkent Ankara'ya geldi.

IKBY Başkanı Barzani, ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın'ın da katıldığı ifade edilirken, Barzani, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

SARAY'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı bilgisi verildi.

IKBY tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Barzani’nin Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti, 20 Ekim'de IKBY'de yapılacak milletvekili seçimlerinin öncesinde gerçekleşiyor.


Etiketler: #BARZani #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #Tayyip Erdoğan

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