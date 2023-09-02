İki araç kavşakta çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı
Gaziantep’te hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Gaziantep - Kilis yolu Kapcağiz mevkiinde, Mehmet Y. yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç ile Fevzi K. yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
TARLAYA UÇTU
Çarpışmanın etkisiyle Fevzi K. yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Diğer araç ise refüje çıktı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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