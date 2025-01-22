İki aracın arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi!
İttirdiği otomobili ile park halindeki aracın arasında sıkışan 62 yaşındaki Tekin Koyuncu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta saat 05.00 sularında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; 26 FL 820 plakalı aracını iten sahibi Tekin Koyuncu (62), park halindeki 10 AC 273 plakalı araçla otomobili arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ekibi sevk edildi.
Yapılan incelmelerde Tekin Koyuncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #araç #eskişehir #otomobil #inceleme
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