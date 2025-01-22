İki aracın arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi!

İttirdiği otomobili ile park halindeki aracın arasında sıkışan 62 yaşındaki Tekin Koyuncu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki aracın arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:16

Eskişehir'de Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta saat 05.00 sularında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 26 FL 820 plakalı aracını iten sahibi Tekin Koyuncu (62), park halindeki 10 AC 273 plakalı araçla otomobili arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ekibi sevk edildi.

Yapılan incelmelerde Tekin Koyuncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

 


Etiketler: #araç #eskişehir #otomobil #inceleme

İlgili Haberler

İstanbul'da üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi, feci şekilde can verdi!

İstanbul'da üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi, feci şekilde can verdi!
Kahramanmaraş’ta feci ölüm... 400 metre yükseklikten düşerek can verdi!

Kahramanmaraş’ta feci ölüm... 400 metre yükseklikten düşerek can verdi!
Samsun'da feci olay... Elektrik akımına kapılıp vinçten düşerek can verdi!

Samsun'da feci olay... Elektrik akımına kapılıp vinçten düşerek can verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler