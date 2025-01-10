Kahramanmaraş’ta feci ölüm... 400 metre yükseklikten düşerek can verdi!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:39

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:39

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Sumaklı Mahallesi Bereket Dağı mevkiinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İdris Kazanpınar (43), dağlık arazideki kayalıkların bulunduğu yere çıktı. Kazanpınar, bulunduğu yerden yaklaşık 400 metre aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle düşen Kazanpınar'ın bulunması için jandarma helikopteri de sevk edildi.

İdris Kazanpınar'ın düştüğü yerin tespit edildiği ve cansız bedenine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. Kazanpınar’ın Kahramanmaraş’ta nakliyat işi yaptığı öğrenildi.