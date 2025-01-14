İstanbul'da üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi, feci şekilde can verdi!

Eyüpsultan'da viyadük altında yapılan güçlendirme çalışması sırasında üzerine iş makinesinin kovası düşen 23 yaşındaki inşaat işçisi Sinan M., hayatını kaybetti.

İstanbul'da üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi, feci şekilde can verdi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:21

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin Viyadüğü altında yapılan çalışma sırasında iş makinesinin kovası bir işçinin üzerine düştü.

Şantiyede çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi inşaat işçisi Sinan M.'nin (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Sinan M.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Etiketler: #İstanbul #iş makinesi #İşçi #şantiye

İlgili Haberler

AVM’de tavan çöktü: İşçi hayatını kaybetti

AVM’de tavan çöktü: İşçi hayatını kaybetti
İş cinayetlerinde 2024 raporu: Her gün en az 5 işçi hayatını kaybetti

İş cinayetlerinde 2024 raporu: Her gün en az 5 işçi hayatını kaybetti
Balıkesir’de iş cinayeti: İnşaattan düşen 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Balıkesir’de iş cinayeti: İnşaattan düşen 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler