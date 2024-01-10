İki araçtan sonra iş yerinin duvarına çarparak durabildi: 3 yaralı!
Nusaybin'de bir TIR'ın, iki aracın ardından bir iş yerinin duvarına çarparak durabildiği aktarıldı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Mardin'de İpekyolu Midyat Kavşağı'nda sürücülerinin adı henüz öğrenilemeyen 33 DDP 41 plakalı TIR, 47 NE 504 plakalı minibüs ve 34 CTR 193 plakalı otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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