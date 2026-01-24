İki askerin şehit olmasıyla gündeme gelmişti: MSB'den 'İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı' açıklaması!

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda iki askerin, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olmasının yankıları sürerken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

Yaşanan olayın ardından İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağı yönündeki iddialara açıklık getiren MSB kaynakları, şu açıklamayı yaptı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı 8 bine kadar çıkacaktır."

NE OLMUŞTU?

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki 7 asker, 25 Temmuz 2025 günü hastaneye kaldırılmıştı. Muhafız er Hayrullah Halit Kahraman ve ikmal er Semih Erdoğan hayatını kaybetmişti.

Otopsi sonucunda iki askerin uzun süre güneş altında bırakıldıkları, vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamlarını yitirdikleri tespit edilmişti. Askerlerin susuz bırakıldığı iddia edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki idari soruşturmada; Alay Komutanı ve Tabur Komutanı’nın da aralarında bulunduğu 4 personel ihraç edilmişti, 8 personele ise disiplin cezası verilmişti.