Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki askerin şehit olmasıyla gündeme gelmişti: MSB'den 'İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı' açıklaması!

İki askerin şehit olmasıyla gündeme gelmişti: MSB'den 'İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı' açıklaması!

24.01.2026 12:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İki askerin şehit olmasıyla gündeme gelmişti: MSB'den 'İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını, bölgedeki askeri varlığın artırılacağını açıkladı. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı; iki askerin, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olmasıyla gündeme gelmişti.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda iki askerin, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olmasının yankıları sürerken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

Yaşanan olayın ardından İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağı yönündeki iddialara açıklık getiren MSB kaynakları, şu açıklamayı yaptı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı 8 bine kadar çıkacaktır."

NE OLMUŞTU?

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki 7 asker, 25 Temmuz 2025 günü hastaneye kaldırılmıştı. Muhafız er Hayrullah Halit Kahraman ve ikmal er Semih Erdoğan hayatını kaybetmişti.

Otopsi sonucunda iki askerin uzun süre güneş altında bırakıldıkları, vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamlarını yitirdikleri tespit edilmişti. Askerlerin susuz bırakıldığı iddia edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki idari soruşturmada; Alay Komutanı ve Tabur Komutanı’nın da aralarında bulunduğu 4 personel ihraç edilmişti, 8 personele ise disiplin cezası verilmişti.

İlgili Konular: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB #açıklama

İlgili Haberler

MSB'den önemli açıklamalar: İran sınırında ve Halep'te son durum
MSB'den önemli açıklamalar: İran sınırında ve Halep'te son durum MSB, Suriye'deki son duruma ilişkin ''Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır'' açıklamasında bulundu.
Son Dakika... MSB'den 'Türk bayrağı' açıklaması: 'Organize bir provokasyon, failleri tespit edildi'
Son Dakika... MSB'den 'Türk bayrağı' açıklaması: 'Organize bir provokasyon, failleri tespit edildi' Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
MSB'den 'provokasyon' açıklaması: 'İdari tahkikat başlatıldı'
MSB'den 'provokasyon' açıklaması: 'İdari tahkikat başlatıldı' Nusaybin'de yaşanan Türk bayrağı provokasyonunun ardından Milli Savunma Bakanlığı idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.