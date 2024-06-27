İki bölgede... Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde çöplerin döküldüğü boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken, yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, Afyonkarahisar’da Hıdırlık Tepesi’nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çöplerin döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle bölgeyi siyah dumanlar kapladı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen yangın paniğe sebep oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'DA YANGIN SÜRÜYOR
Öte yandan Afyon'da da kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi’nden dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu itfaiyeyi bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, ot yangını olduğu belirtilen olayda alevlerin ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yoğun uğraş verdiği kaydedildi.
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