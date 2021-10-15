İki grubun 'laf atma' kavgası: Liseli Kerem bıçaklanarak hayatını kaybetti
Eskişehir'de bir kahvenin önünde iki grup arasındaki 'laf atma' kavgasında bıçakla ağır yaralanan liseli Kerem, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Eskişehir Odunpazarı'na bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kahvehanenin önünde iki grup arasında iddiaya göre "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı
Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Kerem D., Onur Ö. tarafından bıçaklandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan lise öğrencisi Kerem D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kerem D., iki günlük yaşam savaşını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan Onur Ö. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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