Son anket yayımlandı: Bugün seçim olsa Erdoğan kaybediyor

Aksoy Araştırma Şirketi'nin son anket çalışması yayımlandı.

Fahiş fiyat artışlarının ardından yurttaşlar pahalılıktan yakınırken "Sizce Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir ne kadar olmalıdır?" sorusuna AKP seçmeninden şaşırtan cevap geldi.

AKP seçmenine göre dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir 6.855 TL olduğu ortaya çıktı.

CHP seçmeni ise 8.384 TL olması gerektiğini dile getirdi.