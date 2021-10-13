Son anket yayımlandı: Bugün seçim olsa Erdoğan kaybediyor
Aksoy Araştırma Şirketi'nin son anket çalışması yayımlandı.
Fahiş fiyat artışlarının ardından yurttaşlar pahalılıktan yakınırken "Sizce Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir ne kadar olmalıdır?" sorusuna AKP seçmeninden şaşırtan cevap geldi.
AKP seçmenine göre dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir 6.855 TL olduğu ortaya çıktı.
CHP seçmeni ise 8.384 TL olması gerektiğini dile getirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir market açıklamasından sonra Tarım Kooperatif Marketi'ndeki fiyatların uygun olduğunu dile getirmişti. Seçmenlere "Sizce Tarım Kredi Kooperatifi marketleri gıda fiyatlarının düşmesinde etkili olacak mıdır?" diye soruldu.
Yüzde 67,9'luk kesim etkili olmayacağını savunurken yüzde 32,1 oy oranına sahip kesim ise etkili olacağını dile getirdi.
ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER
Sistem tercihi araştırmasında ise "Aynı referandum bugün tekrar yapılsa, parlamenter sistemi mi yoksa başkanlık sistemini mi seçersiniz?" diye soruldu.
Türkiye genelinde yüzde 53,0 oy oranıyla parlementer sistem tercih edilirken yüzde 24,6 başkanlık sisteminin istediği ortaya çıktı.
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