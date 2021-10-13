Son anket yayımlandı: Bugün seçim olsa Erdoğan kaybediyor

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:15
<p>Aksoy Araştırma Şirketi'nin son anket çalışması yayımlandı.</p><p>Fahiş fiyat artışlarının ardından yurttaşlar pahalılıktan yakınırken <strong>"Sizce Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir ne kadar olmalıdır?"</strong> sorusuna AKP seçmeninden şaşırtan cevap geldi.&nbsp;</p><p>AKP seçmenine göre dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir 6.855 TL olduğu ortaya çıktı.</p><p>CHP seçmeni ise 8.384 TL olması gerektiğini dile getirdi.</p>

Aksoy Araştırma Şirketi'nin son anket çalışması yayımlandı.

Fahiş fiyat artışlarının ardından yurttaşlar pahalılıktan yakınırken "Sizce Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir ne kadar olmalıdır?" sorusuna AKP seçmeninden şaşırtan cevap geldi. 

AKP seçmenine göre dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en düşük gelir 6.855 TL olduğu ortaya çıktı.

CHP seçmeni ise 8.384 TL olması gerektiğini dile getirdi.

<p>Seçmenlere <strong>"Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?"</strong> soru soruldu. İlk sırada yüzde 26,9 ile AKP yer alırken, onu yüzde 24,1 ile CHP takip etti.</p><p><strong>MHP'YE ŞOK</strong></p><p>Yüzde 12,0 ile İYİ Parti MHP'nin önüne geçti. Oy oranı yüzde 7,3 olan MHP gerilerde yer aldı.&nbsp;</p>

Seçmenlere "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soru soruldu. İlk sırada yüzde 26,9 ile AKP yer alırken, onu yüzde 24,1 ile CHP takip etti.

MHP'YE ŞOK

Yüzde 12,0 ile İYİ Parti MHP'nin önüne geçti. Oy oranı yüzde 7,3 olan MHP gerilerde yer aldı. 

<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir market açıklamasından sonra Tarım Kooperatif Marketi'ndeki fiyatların uygun olduğunu dile getirmişti. Seçmenlere <strong>"Sizce Tarım Kredi Kooperatifi marketleri gıda fiyatlarının düşmesinde etkili olacak mıdır?"</strong> diye soruldu.&nbsp;</p><p>Yüzde 67,9'luk kesim etkili olmayacağını savunurken yüzde 32,1 oy oranına sahip kesim ise etkili olacağını dile getirdi.</p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir market açıklamasından sonra Tarım Kooperatif Marketi'ndeki fiyatların uygun olduğunu dile getirmişti. Seçmenlere "Sizce Tarım Kredi Kooperatifi marketleri gıda fiyatlarının düşmesinde etkili olacak mıdır?" diye soruldu. 

Yüzde 67,9'luk kesim etkili olmayacağını savunurken yüzde 32,1 oy oranına sahip kesim ise etkili olacağını dile getirdi.

<p><strong>GÜVEN AZALDI</strong></p><p>Her seferinde şeffaflığı ile gündem gelen TÜİK verilerine güven azaldı. Seçmen enflasyon rakamlarının gerçekli olmadığını savunurken yüzde 29,5'lik kesim TÜİK verilerinin gerçekçi olmadığını düşünüyor.&nbsp;<br></p>

GÜVEN AZALDI

Her seferinde şeffaflığı ile gündem gelen TÜİK verilerine güven azaldı. Seçmen enflasyon rakamlarının gerçekli olmadığını savunurken yüzde 29,5'lik kesim TÜİK verilerinin gerçekçi olmadığını düşünüyor. 

<p>Anket çalışmasında <strong>"Sizce Türkiye'de bekâr bir kişinin geçinebilmesi için en düşük gelir ne kadar olmalıdır?"</strong> sorusu da soruldu. Listenin sonunda AKP seçmeni yer alırken en düşük ücretin 4.476 TL olduğunu dile getirdi. Listenin başında ise CHP, 5063 TL olması gerektiğini ifade etti.<br></p>

Anket çalışmasında "Sizce Türkiye'de bekâr bir kişinin geçinebilmesi için en düşük gelir ne kadar olmalıdır?" sorusu da soruldu. Listenin sonunda AKP seçmeni yer alırken en düşük ücretin 4.476 TL olduğunu dile getirdi. Listenin başında ise CHP, 5063 TL olması gerektiğini ifade etti.

<p><strong>ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER</strong></p><p>Sistem tercihi araştırmasında ise <strong>"Aynı referandum bugün tekrar yapılsa, parlamenter sistemi mi yoksa başkanlık sistemini mi seçersiniz?"</strong> diye soruldu.&nbsp;</p><p>Türkiye genelinde yüzde 53,0 oy oranıyla parlementer sistem tercih edilirken yüzde 24,6 başkanlık sisteminin istediği ortaya çıktı.</p>

ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER

Sistem tercihi araştırmasında ise "Aynı referandum bugün tekrar yapılsa, parlamenter sistemi mi yoksa başkanlık sistemini mi seçersiniz?" diye soruldu. 

Türkiye genelinde yüzde 53,0 oy oranıyla parlementer sistem tercih edilirken yüzde 24,6 başkanlık sisteminin istediği ortaya çıktı.

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