İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti!
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Yeni Mahalle'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.S. adlı kişi bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı, olay yerinden yakınları tarafından alınarak özel bir hastaneye götürüldü.
İlk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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