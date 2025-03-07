Sanayi sitesinde iki grup birbirine girdi!

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Sanayi sitesinde iki grup birbirine girdi!
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İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:33

Merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden kişilere müdahale edildi. Olay sonrası kavga eden şahıslar, polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #iki grup #kavga #sanayi sitesi #adıyaman

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