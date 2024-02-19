Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavga! 1 ölü, iki yaralı

Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:02
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavga! 1 ölü, iki yaralı
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Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde A.Ö, S.K, S.O. ile S.E.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada A.Ö, S.K. ile S.O. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, S.K. ile S.O. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli S.E.Y. gözaltına alındı.

 


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