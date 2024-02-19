Manisa'da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:47
Manisa'da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
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Olay, Yılmaz Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan bıçaklı kavgada R.D. (56) ve K.Y. (35) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan diğer şüphelilerin E.D. (29) ve E.D. (25) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaralı R.D. ile diğer şüpheliler E.D. (29) ve E.D. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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