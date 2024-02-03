İki gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Artvin'de yalnız yaşayan 61 yaşındaki Turan Kaya, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:16
İki gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!
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Artvin'de Çarşı Mahallesi Kafkasör Caddesi'nde ikamet eden Turan Kaya'dan (61) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Kaya'nın evine girdi. Ekiplerin, yerde hareketsiz vaziyette bulduğu Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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