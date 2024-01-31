Otel odasında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!
Çankırı’da 22 yaşındaki Berat K. adlı kişinin cansız bedeni, konakladığı otel odasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Çankırı'nın merkezinde bulunan otelde görevli olan temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat K.’nin (22) cansız bedeni ile karşılaştı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Berat K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Berat K.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- Yargıtay'dan ev sahipleri için emsal karar
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'Senin yanında durdukların...'
- 'Cemil Tugay' kararının ardından Soyer'den ilk açıklama
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’