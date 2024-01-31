Otel odasında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 08:54

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:15

Çankırı'nın merkezinde bulunan otelde görevli olan temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat K.’nin (22) cansız bedeni ile karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Berat K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Berat K.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.