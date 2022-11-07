İki ilde 7 kişi daha mantardan zehirlendi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:02

Son zamanlarda artan mantar zehirlenmelerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

Ünye ilçesi Çatak Mahallesi'nde Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Fatma (46), Efe Eymen Yıldıran (10) ile Elmas Beldek (59), ormandan toplanan mantar ile yapılan yemeği yedi.

Bir süre sonra aile bireyleri fenalaştı. Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran ailenin mantardan zehirlendiği belirlendi.

İlk müdahale sonrası 5 kişi Samsun'a, 1 kişi özel bir hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde de yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Emel G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.