İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:21

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürütüldü. FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 17'’si yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.


Etiketler: #İzmir #fetö #Operasyon

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