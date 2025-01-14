İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 41 şüpheli yakalandı: 18'i aktif kamu görevlisi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:56

Güncelleme: 14.01.2025 - 15:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

FETÖ BAKANLIKLARDA HÂLÂ AKTİF

Bu çalışmalar kapsamında 2 Astsubay (aktif), 10 polis memuru (aktif), 3 polis memuru (ihraç), 2 Araştırma Görevlisi (aktif), 1 İcra Müdürü (aktif), 1 Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (aktif), 1 öğretmen (aktif), 1 doktor (aktif), 1 polis memuru (emekli) ve kapatılan eski askeri okul öğrencileri olmak üzere toplamda 50 şüphelinin alınan HTS raporlarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde görevli oldukları tespit edilen örgüt mensuplarıyla 'yoğun irtibat' kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden bazıları hakkında ise örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine dair itirafçı beyanları ile ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranma kayıtları bulunduğu kaydedildi.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için bu sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.