İki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan servislerin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci girişinde, Firuz Kanatlı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta seyreden Salih Ç. idaresindeki servis minibüsü ile Metin B. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.
Kazada iki servisteki 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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