Korkunç kaza... Servis midibüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 17 kişi yaralandı!
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Manisa-Turgutlu kara yolu Akpınar mevkiinde, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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