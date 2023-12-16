Korkunç kaza... Servis midibüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 17 kişi yaralandı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:23
Korkunç kaza... Servis midibüsüyle çöp kamyonu çarpıştı: 17 kişi yaralandı!
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Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Manisa-Turgutlu kara yolu Akpınar mevkiinde, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


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