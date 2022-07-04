İki kadın cadde ortasında saç saça baş başa birbirine girdi!

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:51

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde, iki kadın arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darbetmeye başladı.

SÜRÜCÜLER YOLLARINA DEVAM ETTİ

Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti. Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü.

Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kavga anları çevredeki yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.