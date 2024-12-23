İki kardeş 'çamaşır suyu' içip hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 2 kardeş hastanelik oldu.

İki kardeş 'çamaşır suyu' içip hastanelik oldu
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:38

Kırsal Karalar mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarındaki bir dairede saat 22.00 sıralarında; 3 yaşındaki Miray S. Ve 1 yaşındaki kardeşi Mina Hatice S., yerde buldukları çamaşır suyu dolu şişeyi açtılar.

İçindeki çamaşır suyunu içen kardeşler fenalaştı. Baba Mervan, çocuklarını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, çocuk Servisine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Bursa #çamaşır suyu

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