Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki kardeş ölmüştü... İzmir'deki kazada 'tarihi operasyon' ayrıntısı!

İki kardeş ölmüştü... İzmir'deki kazada 'tarihi operasyon' ayrıntısı!

10.02.2026 11:51:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İki kardeş ölmüştü... İzmir'deki kazada 'tarihi operasyon' ayrıntısı!

Menderes ilçesinde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kazadan sonra kayıplara karışan şüpheli T.D.’nin, İzmir’de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı, bu nedenle olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 6 Şubat akşamı feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 35 CPV 616 plakalı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) yaşamını yitirdi. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise, araçtan çıkarak olay yerini terk etti.

Kazanın ertesi günü teslim olan D.Y.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri olay yerine gitti. Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine araç içerisinde ulaşılırken, Balımnaz Türkkal'ın cesedi dere kenarında yurttaşlar tarafından bulundu.

Image

Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.’nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği öğrenildi. Ancak T.D.’nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, uyuşturucu operasyonundan da aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

GERİYE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Balımnaz Türkkal'ın sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucu kullanımına ve kadın cinayetlerine karşı tepkisini dile getirdiği görüldü.

İlgili Konular: #kaza #Operasyon #tarih #kardeş

İlgili Haberler

İki kız kardeş hayatını kaybetmişti: Şüpheliler yakalandı
İki kız kardeş hayatını kaybetmişti: Şüpheliler yakalandı İzmir'in Menderes ilçesinde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ilk ifadelerinde aracın köprü üzerinde kayarak dere yatağına düştüğünü söyledikleri öğrenildi.
Manisa'da 3 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var!
Manisa'da 3 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var! Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu otobüsü, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi... Trafik kilitlendi!
TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi... Trafik kilitlendi! Ümraniye Tem Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.