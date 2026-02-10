TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi... Trafik kilitlendi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 08:37:00
DHA
Ümraniye Tem Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında saat 06.20 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

İddiaya göre; seyir halindeki bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu 8 araç birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Araçlarda ise hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #İstanbul #Ümraniye #zincirleme kaza #TEM Otoyolu

