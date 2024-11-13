İki katlı binanın merdivenlerinden düşüp öldü

Kayseri'de, 2 katlı binanın merdivenlerinden düşen 59 yaşındaki Zahir Koç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İki katlı binanın merdivenlerinden düşüp öldü
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:56

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Konut Sokak'ta meydana geldi. Zahir Koç, evinin 2'nci katından indiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik merdivenlerden düştü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Zahir Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #merdiven #Kayseri

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