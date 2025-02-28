İki kişi hayatını kaybetmişti... Uçak kazasında ucuz yakıt iddiası

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:58

Manavgat’ın Ulualan mevkisindeki toprak pistten 10 Haziran 2019’da eğitim uçuşu için havalanan ‘Cessna’ tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra Sorgun mevkisindeki karpuz tarlasına düştü. Kazada pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ataberk Gökmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öğretim görevlisi Devrim Gün ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, uçağın Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi adına kayıtlı olduğu, bilirkişi raporunda kazanın pilotaj hatası nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Ancak mahkemede ifade veren Ahmet Gökmen ve Devrim Gün, kazanın nedeninin yakıt kalitesiyle ilgili olduğunu öne sürdü.

"OĞLUMUN ÖLÜMÜNE UCUZ YAKIT NEDEN OLDU"

Ataberk Gökmen’in babası Ahmet Gökmen, mahkemede verdiği ifadede, "Oğlumun ve pilotun ölümüne, kullanılan ucuz yakıt neden oldu. Şirket maliyetleri düşürmek için SHGM standartlarına uygun olmayan yakıt kullandı. Üstelik kazanın ardından yakıt numunesi imha edildi ve gerçekler gizlenmeye çalışıldı" dedi.

Kazadan yaralı kurtulan Devrim Gün de "O gün uçakta anormal bir şeyler olduğunu hissettim. Kazadan sonra gerçeğin üstü örtüldü. Kullanılan yakıtın uygun olup olmadığı bağımsız bir şekilde araştırılmalı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Cahit Alkın’ın savunmasını dinledikten sonra davayı ileri bir tarihe erteledi. Aileler ve mağdurlar, kazaya ilişkin tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek adalet çağrısında bulundu.