ABD'deki uçak kazasında ismi gizlenen askerin kimliği ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:38

Güncelleme: 03.02.2025 - 16:38

ABD'de 29 Ocak'ta yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışması sonucu hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında yer alan American Airlines uçağıyla havada çarpışan askeri Black Hawk helikopterindeki üçüncü pilot Rebecca Lobach'ın kimliği kamuoyuna açıklandı.

Diğer iki pilotun kimlikleri daha önce açıklanmıştı.

Çarpışmanın nedeni hala araştırılırken, raporlar askeri helikopterin olaydan kısa bir süre önce yolcu uçağı hakkında uyarıldığını gösteriyor.

İSMİ NEDEN SAKLI TUTULDU?

Lobach'ın, isminin saklı tutulması kararı ailesinin talebi üzerine alındığı belirtildi. ABD ordusu, kararın alınmasında ailenin de rol oynadığını doğruladı. Ancak, Lobach'ın adı nihayet açıklandığında, gecikmeyle ilgili daha da fazla spekülasyona yol açtı.

ABD Ordusu kazada ölen diğer iki askerin kimliklerini Cuma günü açıkladı. Bu askerler mürettebat şefi olarak görev yapan 28 yaşındaki Başçavuş Ryan Austin O'Hara ve Great Mills, Maryland'den pilot olarak görev yapan 39 yaşındaki Başçavuş Andrew Loyd Eaves'ti.

REBECCA LOBACH

Kuzey Carolina'lı olan Yüzbaşı Rebecca Lobach (26), Ordu Subay Eğitim Birlikleri sınıfında en iyi yüzde 20'lik dilime girmiş ve Beyaz Saray sosyal yardımcısı olarak seçilmişti.

Temmuz 2019'da havacılık subayı olarak askerlik hizmetine başladı ve sonunda Yüzbaşı rütbesini kazandı. Ailesinden yapılan açıklamaya göre, Davison Ordu Havaalanı'ndaki 12. Havacılık Taburu'nda Takım Lideri ve Bölük İcra Subayı olarak görev yaptı.

Taburundaki kıdemli pilotlar tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından 450 saatin üzerinde uçuşla sertifikalı bir sorumlu pilot oldu.

NE OLMUŞTU?

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına yakın mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi" şeklinde konuşmuştu.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı" ifadesini kullanmıştı.

Bu olay, 12 Kasım 2001'de JFK Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra bir jetin New York'ta bir yerleşim bölgesine düşerek uçaktaki 260 kişinin tamamının ve yerdeki 5 kişinin ölümüne yol açmasından bu yana ABD'de meydana gelen en ölümcül kaza oldu.