İki komşu aile arasında 'park yeri' kavgası: 4 yaralı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:46

Güncelleme: 28.08.2024 - 10:48

Pınarbaşı Mahallesi 153513 Sokak'ta, saat 21.30 sıralarında Cibcib ve Ünal aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Cibcib, Meral Cibcib ile Neziha Ünal (66) ve Eren Settaşı (41) aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, müdahale ederek komşuları ayırdı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.