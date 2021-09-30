İki liderden kritik görüşme: Akşener'den, ‘başbakan’ sözleri hakkında yeni açıklama

30 Eylül 2021 Perşembe, 18:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki lider, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Başbakanlığa adayım" diyerek yeni bir sistem için çalışacaklarını anlattığını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterecekleri ismin seçimi kazanacağını ifade ederek "Sayın Erdoğan'ın mutlu mutlu kullandığı o yetkileri kullanmayacak ve parlamenter sisteme geçişin çok ivedilikle sağlanmasıyla beraber Almanya Cumhurbaşkanı gibi olmaya devam edecek" dedi.

'MASANIN ALTINDAN BİRBİRİNİ TEKMELEMEDİĞİ BİR SİSTEM KURACAĞIZ'

Akşener, Millet İttifakı'na katılan siyasi partilerin nasıl hareket edeceklerini açıklayan ortak bir manifesto ortaya konacağını duyurdu. Akşener, "Cumhurbaşkanlığa değil, Başbakanlığa aday olduğu" açıklamasının anımsatılması üzerine, söylemek istediğini çok açık ifade ettiğini belirtti.

Akşener, "Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan 'öyle mi, böyle mi?' sorularına da net bir şekilde cevap verdim. Bu nedenle ben 'cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti olacağı ve parlamenter sistemin başbakanlığına talibim' dedim. Dolayısıyla söylediğim bu kadar açık ve nettir. Bunun anlamı Millet İttifakı açısından söylüyorum, birbirimizle rekabet etmediğimiz, masanın altından birbirimizin ayağına basmadığımız, birbirimize tekme atmadığımız bir sistemin kurulacağını bu netlikte ortaya koymaktı" dedi.

'MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZ METNİ OLACAK'

"Görüşmede, muhalefetin Meclis açıldıktan sonra parlamenter sistem için bir deklarasyon yayımlama hazırlığı gündeme geldi mi?" sorusuna, Meral Akşener, şu yanıtı verdi:

"Şu anda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin genel başkan yardımcıları kendi aralarında görüşüyorlar. Bunların ortaklaşmasına dair bir çalışma, önce birbirlerini tanıma, aynı masada oturup konuşabilme aşaması var. Ondan sonra da elbette bir araya gelinip, bir ana çerçeve ve hepimizin imzasını atacağımız bir çerçeve oluşacak. O aynı zaman da seçimlerde vatandaşımıza, seçmenimize, milletimize ilan edeceğimiz ve o seçimin tüm sonuçlarının karşısında birer birer atacağımız adımların da içinde yer aldığı bir mutabakat, vatandaşımıza, milletimize verdiğimiz söz metni olacak. Onlarla ilgili ilk adımlar atılıyor."

Akşener, bir gazetecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimiyle ilgili sorusunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Tak diye söyledi, şak diye yapıldı. Dolar şu an kaç? Kişi başına kaybı hesaplayın" diye yanıtladı.

Karamollaoğlu da aynı soruya verdiği yanıtta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doların neden yükseldiğini anlayamadığını itiraf ettiğini söyledi. "Öğrenciler bankta yatıyor, komplo diyorlar. Öğrencinin sorununu nasıl çözecekler ki" diyen Karamollaoğlu, "Bir yerde bir problem varsa ve anlayamıyorsanız çözemezsiniz" ifadesini kullandı.

AKŞENER: BU UCUBE SİSTEMLE BİRLİKTE GİDİYORSUN

Öte yandan sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akşener, Erdoğan’ın “Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Dönüş yok” sözlerine değindi.

Sayın @RTErdogan,



Sen bu ucube sistemden ve saray sefasından elbette memnun olabilirsin.



Ama milletimiz her gün ağırlaşan şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.



İşte bu yüzden; sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz. https://t.co/roj5kwQrzm — Meral Akşener (@meral_aksener) September 30, 2021

Paylaşımında Erdoğan’ı etiketleyen Akşener, “Sen bu ucube sistemden ve saray sefasından elbette memnun olabilirsin. Ama milletimiz her gün ağırlaşan şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bu yüzden; sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz” ifadelerini kullandı.