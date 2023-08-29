İki motosiklet çarpıştı, biri kanala düştü: 3 yaralı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosikletli çarpıştı. Sürücü E.İ çarpışmanın etkisi ile motoruyla beraber su kanalı düştü. Muğla Büyükşehir itfaiyesi ekipleri kanala düşen E.İ yi çıkarıp ambulans ile hastaneye sevk etti.
Edinilen bilgiye göre, sürücü E. İ. sevk idaresindeki 48 ST 400 plakalı motosikleti ile Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde iken A. İ. idaresindeki 48 SL 752 plakalı motosiklete çarparak su kanalına düştü.
Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine Trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. A.İ ve arkasındaki yolcusu R.Ç ilk müdanelerinin ardından hastaneye götürüldü. Kanala düşen E.İ isimli genç ise itfaiye yardımı ile yukarı taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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