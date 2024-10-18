İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yere savruldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu, araçlarda yolculuk yapan 3 kişi yere savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yere savruldu
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:09

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde trafikte seyir halde olan 2 motosikletli kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı. 3 kişinin ölümden döndüğü feci kaza anını bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı ve motosikletteki vatandaşların metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazada yaralanan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #antakya #hatay

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