Hatay'da freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı: 8 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fren sisteminde arıza oluşan iş makinesi 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı.

Hatay'da freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı: 8 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:55

Kaza, İskenderun’un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesi seyir halindeyken fren sistemi arızalandı.

Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca zarar verdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hasar gören araçlar olay yerinden çekilerek yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #hatay #fren #kepçe

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