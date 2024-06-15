İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kuyumculu Mahallesi’nde meydana gelen kazada sürücülerin ismi öğrenilemeyen 54 PR 534 plakalı Dacia marka otomobil ile 41 ASG 713 plakalı Honda marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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