İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:05

Güncelleme: 01.02.2025 - 15:05

Çankırı-Kızılırmak yolu Karadayı köyü yol ayrımında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; F.B. (26) yönetimindeki otomobil, karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden F.B. ile diğer araçta sıkışan A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.A. kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.