İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Çankırı'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:05

Çankırı-Kızılırmak yolu Karadayı köyü yol ayrımında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; F.B. (26) yönetimindeki otomobil, karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden F.B. ile diğer araçta sıkışan A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.A. kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #araç #Çankırı #kaza #yaralı

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