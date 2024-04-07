İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Muş Merkez Taşo Mezarlığı yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 08:56
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Kentte 01 EOZ 57 plakalı otomobil ile 49 AC 975 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


araç haberleri kafa kafaya haberleri kaza haberleri Muş haberleri otomobil haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

Düzce'de zincirleme kaza... Ölü ve yaralılar var!

Düzce'de zincirleme kaza... Ölü ve yaralılar var!
Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi

İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi

Ofisinde ölü bulunan CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi
Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
CHP’nin kazandığı AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nde lüks içinde yaşamışlar

CHP’nin kazandığı AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nde lüks içinde yaşamışlar
YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!
CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek

CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
Seçimin ardından ilk kez bir araya geldiler!

Seçimin ardından ilk kez bir araya geldiler!