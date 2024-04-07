İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
Muş Merkez Taşo Mezarlığı yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kentte 01 EOZ 57 plakalı otomobil ile 49 AC 975 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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