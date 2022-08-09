İki polis intihar etmişti: Polisler mobbingi tek tek anlatmışlar

09 Ağustos 2022 Salı, 11:15

Şırnak'ta Valilik Koruma biriminde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) mensubu Alparslan Soylu, 9 Haziran'da intihar etmişti. Başka bir PÖH mensubu; Murat Sucu da 30 Temmuz günü Antalya'da yaşamına son vermişti. Murat Sucu'nun, Alparslan Soylu ile aynı timde görevli olduğunun ve kısa süre önce kendi talebiyle Antalya'ya tayininin çıktığının öğrenilmesinin ardından sözkonusu timdeki polislere ağır baskılar uygulandığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Son olarak Murat Sucu'nun, Alparslan Soylu'nun intiharı sonrası alınan ses kaydında amirlerin kendilerine "Senin ağzına tükürürüm" diye aşağıladığını söylediği kamuoyuna yansımıştı.

halktv.com.tr'den Hazar Dost'un haberine göre, yazılı ifade tutanaklarında ise Alparslan Soylu'nun intiharından sonra Şırnak valilik koruma biriminde görevli çok sayıda polis tarafından resmen üst makamlara mobingin bildirildiği ancak önlem alınmadığını gösteriyor. 8 Haziran'da 6 polisin verdiği ifade tutanağında, amirinin hakaretlerinin ardından ertesi gün intihar eden Alpaslan Soylu’nun, amir ve üstlerin mobbingine maruz kaldıklarını beyan ettiği tutanaklarda net şekilde görülüyor.

Polis memurlarından biri, intihar olayının ardından verdiği ifadesinde, "Koruması aracılığıyla beni odasına çağırttırdı. İlk andan itibaren büyüklendi ve bana aşağılayıcı ifadeler kullandı. Nedenini bilmediğim şekilde 'Ayağını denk alacaksın' dedi. O günden sonra yıldızımı hiç barışmadı. Sonrasında başka bir üstüm tarafından hakkımda yürütülen soruşturmadan sonra özel harekattan çıkışım yapıldı. Tüm suçlamaları reddediyorum" diyerek yaşadıklarını anlatıyor.

Bir başka polis memuru ise Alpaslan Aslan'ın yaşadığı mobbinge şahit olduğunu belirterek "Üstümüz, benim duyacağım şekilde Alpaslan'a 'Senin bıyıklarını yolarım' dedi" ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca tutanaklarda polislerin 8 Haziran’da intihar eden Alpaslan Soylu’nun, amir ve üstlerin mobbingine maruz kaldıklarını beyan ettiği anlaşılıyor.

Amirleri tarafından mobbinge uğradıklarına dair ifade veren bir başka kişi ise 30 Temmuz günü intihar eden PÖH mensubu Murat Sucu. Sucu, diğer arkadaşlarıyla beraber görevli oldukları birimde hakaret ve küfürlere maruz kaldıklarına dair ifade verirken kendisine üstü tarafından “Ağzına tükürürüm” denildiğini söylüyor.

PÖH mensupları ifadelerinde, üstleri tarafından kendilerine “Aldığınız tazminat paraları haram”, “Senin bıyıklarını yolarım” “Seni öldürürüm” gibi cümlelerin kurulduğu belirtiliyor.

Ayrıca ifade veren polis memurları, Alpaslan Soylu’nun yaşadığı mobbinge de şahit olmuş. İfade tutanaklarına göre, polis memurları uzun süredir, hakaret ve aşağılanmaya maruz kalıyor.