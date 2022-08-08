Özel harekat polisi Sucu intiharından önce yaşadığı mobbingi anlatmış: Senin ağzına tükürürüm dediler

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:38

Özel harekat polisi Alpaslan Soylu, 9 Haziran 2022 tarihinde evde beylik tabancasıyla kendini vurarak yaşamına son vermişti. Gazete Duvar'dan Cihan Başakıoğlu'nun haberine göre, Şırnak'ta görev yapan özel harekat polisi Alpaslan Soylu'nun intiharı sonrası görev arkadaşı Murat Sucu da intihar etti. Sucu'nun ölümü sonrası yaşadığı mobbingi anlattığı ses kayıtları ortaya çıktı.

"SENİN AĞZINA TÜKÜRÜRÜM!"

Sucu, ses kayıtlarında, mobbing uyguladığı iddia edilen yetkililerle kendisi arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

“İlk geldiği zamanlar karakola geldi ve içeri girdi. Çay içiyorduk. Masada bardaklar falan vardı. 'Masayı temizleyin' dedi, temizledik oturduk. 'Sorumlu kim?' dedi. 'Benim başkomiserim' diye cevap verdim. Nasıl görev yapıyorsunuz burada? diye sordu. Çalışma biçimimizi anlattım. 'Sen böyle mi görev yapıyorsun, senin ağzına tükürürüm' dedi. 'Dönemin kaç senin?' diye sordu. '43' dedim. 'Bir de eski olacaksın böyle mi görev yapılır?' dedi kesti attı. Sustuk devam ettik.”

İntihar eden polis Soylu'nun yoğun bakımdaki üçüncü gününde yapılan bir toplantıda kendisine yönelik hakareti dile getirdiğini de anlatan Murat Sucu, “Hakaret olayını söylediğim zaman 'Ben senin olayı hatırlamıyorum. 10 yıllık özel harekatçısın, sana güvenlik almayı ben mi öğreteceğim' dedi. Bana yapılan hakareti söylediğim zaman kendilerini bana karşı savunmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

Sucu'nun arkadaşları ile yaptığı görüşmelerde, “Kamuflajı çıkarmak zoruma gitti” şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şırnak'ta vali koruması olarak görev yapan özel harekat polisi Alpaslan Soylu, 9 Haziran günü kaldığı evde beylik tabancası ile kendini vurarak intihar etmişti. Soylu'nun Şırnak Özel Harekat Şube'de yaşadıklarını anlattığı intihar notu, emniyet içerisindeki mobbing iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Soylu'nun intiharı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren birçok arkadaşının anlatımı mobbing iddialarını doğruladı. Aynı şubede görev yapan Murat Sucu'nun anlatımları da mobbingi doğrular nitelikteydi. Kendi isteği doğrultusunda görev yeri değiştirilen özel harekat polisi Murat Sucu da 30 Temmuz günü intihar etti.